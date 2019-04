Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Enttäuschter Mann

Erfurt (ots)

Auf einen anregenden Abend freute sich gestern zu später Stunde ein 53-Jähriger in Erfurt. Er hatte sich über einen Escort Service eine junge Frau nach Hause bestellt. In froher Erwartung öffnete er der 26-Jährigen die Tür. Leider war er von der Dame live und in Farbe doch nicht mehr so angetan und beförderte sie wieder nach draußen. In der Eile hatte die Besucherin einige Sachen in der Wohnung vergessen und begehrte nun erneut Einlass. Da der 53-Jährige die Tür nicht mehr öffnete, wurde die Polizei hinzugezogen. Die Beamten übergaben der 26-Jährigen ihre Habseligkeiten. Ob der Kunde für den Verdienstausfall der Escort Dame gerade stehen muss, ist nicht bekannt. (JS)

