Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vollen Einkaufswagen nicht bezahlt

Sömmerda (ots)

In Sömmerda wurde am Donnerstag ein Mann nach einem Diebstahl gestellt. Der 65-Jährige hatte sich seinen Einkaufswagen voll mit Lebensmitteln und Tierfutter beladen. Ohne die Waren zu bezahlen, verließ der Mann das Geschäft und lief auf den Parkplatz zu seinem Auto. Allerdings blieb der Diebstahl nicht unbemerkt. Er wurde von einer Zeugin beobachtet, die den Marktmitarbeiter informierte, so dass der 65-Jährige noch beim Verladen der Waren gestellt werden konnte. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet. (CD)

