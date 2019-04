Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Abgelenkt und Aufgefahren

Erfurt (ots)

Eine 47-jährige Autofahrerin war am Donnerstagnachmittag so abgelenkt, dass sie auf der Leipziger Straße einen Auffahrunfall verursachte. Sie hatte ihren eigenen Angaben zufolge etwas aus dem Fußraum hervorgeholt und dabei nicht bemerkt, dass vor ihrem Opel Astra ein Audi anhielt. Der Opel fuhr auf den Audi auf und wurde dabei auf einen Dacia Duster geschoben. An allen drei Autos entstand Sachschaden. Der Dacia war so kaputt, dass er durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde zum Glück niemand. (CD)

