Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Stachelige Angelegenheit

Erfurt (ots)

Auf Kakteen haben es unbekannte Diebe in der Nacht zum Donnerstag bei dem Einbruch in ein Gewächshaus abgesehen. Ohne größeren Schaden anzurichten, gelangten die Diebe in das Gewächshaus in der Blumenstraße. Offensichtlich wussten die Diebe von deren berauschenden Eigenschaften und suchten sich gezielt die 300 Euro teuren Gewächse aus. Mitarbeiter stellten am Morgen das Fehlen der Kakteen fest und zeigten den Diebstahl bei der Polizei an. (CD)

