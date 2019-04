Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tückische Parklücken - Erfurt

Erfurt (ots)

Ein Missgeschick passierte am Mittwoch einem 30-Jährigen beim Einparken. Der Mann beabsichtigte am Färberwaidweg mit seinem Ford Fiesta in eine Parkbucht zu fahren. Hierbei verwechselte der junge Mann das Gas- und Bremspedal. Sein Auto prallte gegen einen parkenden Skoda Fabia und beschädigte noch einen Postverteilerkasten. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Pech hatte auch eine 30-jährige Autofahrerin am Schlehdornweg. Sie wollte mit ihrem VW T5 rückwärts in eine Parklücke fahren und übersah dabei einen parkenden Honda. An beiden Autos entstand Sachschaden. (CD)

