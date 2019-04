Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall - Sömmerda

Erfurt (ots)

Auf der Straße zwischen Vehra und Haßleben ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 48-jähriger VW-Fahrer hatte am Abzweig Werningshausen die Vorfahrt einer Autofahrerin missachtet, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. Der 48-jährige Autofahrer, ein Kleinkind sowie die 29-jährige Autofahrerin des anderen Autos wurden leicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Rettungswagen und die Feuerwehr waren im Einsatz, die Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden. (CD)

