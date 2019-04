Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden - Sömmerda

Erfurt (ots)

Erheblichen Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro richteten Einbrecher in einer Lagerhalle in Tunzenhausen an. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Halle, so dass auch Glas zu Bruch ging. Mit viel aufgebrachter Energie schafften es die Einbrecher Kabelstränge von Maschinen abzutrennen und über 15 Kisten voller Ersatzteile aus der Halle zu schaffen. Der Beutewert wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Die Täter müssen im Zeitraum vom Montag bis Mittwoch in die Lagerhalle eingebrochen sein. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben und hat Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell