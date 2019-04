Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnung verwüstet - Sömmerda

Erfurt (ots)

Großen Schaden richteten Einbrecher am Mittwoch in Sömmerda an. Um in ein Wohnhaus zu gelangen war ihnen nichts zu Schade und mit roher Gewalt schlugen sie Türen und Scheiben ein. Danach verwüsteten sie eine Wohnung und stellten alles auf den Kopf. Schließlich wurden sie fündig und stahlen mehrere tausend Euro. Zurück blieben Chaos und ein entsetzter Mieter. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell