Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht - Erfurt

Erfurt (ots)

In Erfurt wurde am späten Mittwochabend eine 48-jährige Frau von zwei Männern sexuell belästigt. Die Geschädigte befand sich gegen 23:30 Uhr auf dem Heimweg, als sie am Benediktsplatz von zwei Männern in einem Hofdurchgang aufgehalten wurde. Während einer der Männer versuchte die Frau festzuhalten, berührte der andere Mann die 48-Jährige unsittlich. Die Geschädigte konnte sich wehren und vor den Männern flüchten. Die beiden Männer verließen anschließend den Tatort in unbekannte Richtung. Sie waren ca. 175 bis 180 cm groß, einer trug längere Haare und hatte Handschuhe an. Der andere Mann war dunkel bekleidet. Wer kann Hinweise zu den beiden Männern geben und hat zur Tatzeit am Benediktsplatz verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo Erfurt, Tel. 0361/ 7443-1465. (CD)

