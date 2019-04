Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Keller - Erfurt

Erfurt (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden am Mittwoch zu dem Brand in ein Mehrfamilienhaus nach Erfurt-Melchendorf gerufen. Kurz nach Mitternacht ging die Mitteilung bei der Polizei ein, dass es in dem Haus am Drosselberg stark qualmt. Der Qualm stieg aus dem Keller auf und verteilte sich im gesamten Haus. Die Polizeibeamten ermittelten vor Ort einen 50-jährigen Mann, der im Verdacht steht, im Keller einen alten Kübel in Brand gesetzt zu haben. Der Mann wurde aufgrund seines Zustandes in einem Krankenhaus gebracht. Die Kripo hat die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. (CD)

