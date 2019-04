Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Gärtnerei - Erfurt

Erfurt (ots)

Im Erfurter Süden sind Unbekannte in eine Gärtnerei eingebrochen. Sie verschafften sich in der Nacht zum Dienstag gewaltsam Zutritt in die Geschäftsräume und durchsuchten dort Schränke und Schubladen. Sie fanden rund 500 Euro Bargeld und verschwanden später wieder über das Grundstück. Die Eigentümer stellten am frühen Morgen die Einbruchsschäden fest. (CD)

