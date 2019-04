Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einfach abgeknabbert - Erfurt

Erfurt (ots)

Ein Diebestrio schlenderte am Dienstagnachmittag durch einen großen Einkaufsmarkt in Erfurt. Die drei Männer hatten es auf Alkohol abgesehen. Einer der Männer nahm sich eine Flasche Korn aus dem Regal und knabberte das Sicherheitsetikett ab, um den Diebstahl zu vertuschen. Seine Kompagnons schnappten sich zwei große Flaschen Kräuterschnaps und verstauten diese in der Tasche. Ihr Durst muss groß gewesen sein. Nachdem die Männer ohne zu bezahlen den Kassenbereich verließen, war ein Teil der Flaschen schon angebrochen. Ein Ladendetektiv enttarnte das Trio und meldete den Diebstahl der Polizei. Gegen die drei Schluckspechte wurde Anzeige erstattet. (CD)

