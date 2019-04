Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Opel auf Autohausgelände gestohlen - Sömmerda

Erfurt (ots)

In Sömmerda haben es Diebe auf einen Opel Astra abgesehen. Der Opel stand auf einem Autohausgelände und war erst über ein Jahr alt. Die Täter brachen in der Nacht zum Dienstag in das umzäunte Freigelände ein und fuhren mit dem grauen Auto, vom Modell Sportstourer, davon. Von einem Vorführwagen bauten die Diebe die Kennzeichen ab und nahmen diese mit. Der Wert des gestohlenen Wagens wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Sömmerda nimmt Hinweise unter Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

