Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei warnt vor Trickbetrügern!

Erfurt (ots)

Auf einen Trickbetrüger fiel heute um ein Haar ein älteres Ehepaar in Erfurt herein. Eine Frau meldete sich über das Telefon bei den Rentnern, gab sich als Cousine aus und fragte nach knapp 40 000 EUR. Erst als die Bankangestellte das Ehepaar auf die Masche hinwies, wurden sie stutzig und informierten die Polizei. Zu einer Geldübergabe kam es glücklicherweise nicht. Die Polizei rät misstrauisch zu sein, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben. Man sollte bei dem Anrufer Dinge erfragen, die nur der richtige Verwandte bzw. Bekannte wissen kann. Vor allem sollten keine Details zu familiären und finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden. Nach einem solchen Anruf sollte unbedingt Rücksprache mit Familienangehörigen gehalten werden. Geld sollte nie an unbekannte Personen übergeben werden. Wichtig ist es, unbedingt die Polizei zu informieren, sobald einem etwas verdächtig vorkommt. (CD)

