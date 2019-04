Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 57-Jähriger erlag schweren Verletzungen

Sömmerda (ots)

Der am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Straußfurt schwer verletzte Audi-Fahrer verstarb heute in der Klinik. Der Mann war aus bisher ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 4 gegen einen Baum gefahren. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht werden. (Pressemitteilung vom 07.04.2019 "Unfall mit schwerverletzter Person")(CD)

