Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kleidercontainer geplündert

Erfurt (ots)

Chaos hinterließen am Montag drei Frauen und mehrere Kinder in Niedernissa bei Erfurt. Die Meute hatte sich über einen Kleidercontainer hergemacht und die gefüllten Beutel aus dem Container gezogen und vor Ort aufgerissen. Das was ihnen nicht zusagte, ließen die Frauen liegen, alles andere steckten sie ein. Als die Beamten vor Ort eintrafen war die Gruppe verschwunden, zurück blieb ein riesiger Haufen Bekleidung. (JS)

