Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Baggerscheibe zerstört

Erfurt (ots)

Mutwillig zerstörten Unbekannte auf einer Baustelle Hinter der Rennbahn die Scheibe eines Baggers. Sie versuchten auch in einen Baucontainer zu gelangen, scheiterten aber. Am Bagger entstand rund 500 Euro Schaden. Die Arbeiter hatten die Baustelle am Freitagnachmittag verlassen. Als diese am Montagmorgen wieder ihre Arbeit aufnehmen wollten, stellten sie den Schaden am Bagger fest. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0. (CD)

