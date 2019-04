Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall unter Alkohol

Erfurt (ots)

Reichlich Alkohol konsumierte ein Autofahrer, der am Montagnachmittag in Erfurt-Linderbach einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 58-jährige Suzuki-Fahrer missachtete in der Straße Am Weiherweg die Vorfahrt eines Toyotas. Beide Autos stießen zusammen, wobei der Unfallverursacher sowie der 71-jährige Toyota-Fahrer und seine 67-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Alle drei Verletzten mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Alkoholtest zeigte bei dem 58-jährigen Unfallfallverursacher ein Ergebnis von fast 2,9 Promille an. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Beide Autos abgeschleppt werden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell