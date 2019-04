Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verärgerter Radfahrer

Sömmerda (ots)

Sehr verärgert muss ein Fahrradfahrer wegen eines Autofahrers am Montagmorgen in Sömmerda gewesen sein. Der Autofahrer bremste in der Feldstraße verkehrsbedingt ab. Daraufhin schlug der unbekannte Fahrradfahrer mit seiner Hand gegen den Außenspiegel und beschädigte das Spiegelglas, so dass dieses zu Bruch ging. Danach fuhr der unbekannte Fahrradfahrer davon. Dem 55-jährigen Autofahrer entstand ca. 300 Euro Sachschaden. Er meldete unmittelbar danach den Sachverhalt der Polizei. (CD)

