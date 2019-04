Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Parkscheinautomat beschädigt

Sömmerda (ots)

In Sömmerda am Parkweg haben unbekannte Täter das komplette elektronische Bedienteil von einem Parkscheinautomaten ausgebaut und gestohlen. Dabei richteten sie ca. 500 Euro Sachschaden an. Die Tat muss sich zwischen dem 01.04 und 08.04.2019 ereignet haben, bis Mitarbeiter der Stadt den Diebstahl entdeckten. Der Wert des Bedienteils wird auf 3.500 Euro geschätzt. Wer hat auf dem Parkplatz an der Gewichtheberhalle verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, unter Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

