Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Muttererde

Sömmerda (ots)

In Burgwenden hat der Besitzer eines Gartengrundstücks festgestellt, dass ihm seit geraumer Zeit eine größere Menge Muttererde gestohlen wurde. Er hatte die Erde Am Wieheschen Weg gelagert. Insgesamt verschwand aus dem Garten rund eine Tonne Muttererde im Wert von 200 Euro. Am Montag zeigte der Geschädigte den Diebstahl bei der Polizei an. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell