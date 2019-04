Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Kindelbrück - Sömmerda

Erfurt (ots)

Der Brand einer Brachfläche hat am Sonntagabend den Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Gegen 18:00 Uhr wurde der Flächenbrand hinter einer Discothek festgestellt. Die Kameraden der Feuerwehr aus Kindelbrück kamen zum Einsatz, um den Brand zu löschen. Insgesamt brannten ca. 200 Quadratmeter Fläche ab. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Brandfläche befand sich direkt an einem Weg, so dass möglicherweise eine weggeworfene Zigarette zur Entzündung des Brandes geführt haben könnte. Ein Sachschaden konnte nicht beziffert werden. (CD)

