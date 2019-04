Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeugdiebe in Gartenlaube - Erfurt

Erfurt (ots)

Reichlich viel Werkzeug stahlen Diebe am vergangenen Wochenende aus einem Gartengrundstück Am Petersberg. Sie zerstörten Fenster und Türschlosser, um an Akkuschrauber, verschiedene Sägen, Rasenmäher und Spirituosen zu gelangen. Der Wert der Beute wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. (CD)

