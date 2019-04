Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Bäckerei - Erfurt

Erfurt (ots)

In der Nacht zum Samstag suchten unbekannte Einbrecher in der Erfurter Altstadt eine Bäckerei auf und brachen in diese ein. Sie beschädigten die Türen und brachen zwei Tresore aus den Verankerungen. Einen Tresor nahmen die Täter mit, aus dem zweiten Tresor entnahmen sie Bargeld. Zur Höhe des Sachschadens liegen bislang noch keine Angaben vor. Wer hat in der Nacht zum Samstag in der Nähe des Domplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord, Tel. 0361/ 7840-0 entgegen. (CD)

