Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Kupferfallrohren - Erfurt

Erfurt (ots)

Ziemlich viel Kraft müssen unbekannte Diebe am Augustinerkloster aufgebracht haben, um an zwei Kupferfallrohre einer Dachrinne zu gelangen. Sie rissen Pflastersteine aus dem Boden und beschädigten die Halterungen der Rohre. Der Diebstahl wurde am Freitagmorgen festgestellt. Wer hat in der Nacht zum Freitag am Augustinerkloster verdächtige Beobachtungen zu Tätern gemacht? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord, Tel. 0361/ 7840-0, unter der Vorgangsnummer 90447 entgegen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell