Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Von der Fahrbahn abgekommen - schwerverletzt

Erfurt (ots)

Ein 47-jähriger Mann kam am späten Sonntagnachmittag auf der B7 Höhe Einfahrt GVZ mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich anschließend. Dabei wurde er schwerverletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Unfallursache gab er an, am Steuer eingeschlafen zu sein.

