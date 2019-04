Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Widerspenstiger Fahrgast

Erfurt-Hochheim (ots)

Ein 36-jähriger Mann sorgte am Samstagmittag in Hochheim für Unruhe. Zuerst fiel er in einem Einkaufsmarkt negativ auf, als er mehrere Kunden und Angestellte belästigte. Wenig später pöbelte er auch noch in einem Bus andere Fahrgäste an, so dass der Busfahrer schlussendlich die Polizei verständigte. Als die Beamten den alkoholisierten Mann am Busbahnhof in Hochheim aufgriffen, verweigerte dieser nicht nur die Herausgabe eines Personaldokumentes, sondern wurde zudem handgreiflich. Er wurde von den Beamten überwältigt und in Gewahrsam genommen. Den Rest des Tages verbrachte er auf Anordnung eines Richters in einer Gewahrsamszelle des Inspektionsdienstes Erfurt-Süd. Dieser alkoholbedingte Aussetzer endete für den Mann mit einer Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. (MC)

