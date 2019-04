Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Einfamilienhaus

Erfurt-Dittelstedt (ots)

Im Laufe der letzten Tage brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Rudolstädter Straße in Dittelstedt ein und entwendeten daraus eine Geldkassette mit mehreren Tausend Euro sowie einen Fernseher. Es werden Zeugen gesucht, die eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Mitteilungen bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Süd. (MC)

