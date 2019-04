Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Werkzeuge entwendet

Erfurt - Krämpfervorstadt (ots)

Unbekannte brachen im Laufe der vergangenen Woche in ein Mehrfamilienhaus in der Krämpfervorstadt ein, welches sich derzeit in der Renovierung befindet und teilweise bereits bewohnt wird. Aus dem Keller entwendeten der oder die Täter verschiedene Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von ca. 2000,- Euro und verursachten dabei weiterhin Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. (MC)

