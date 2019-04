Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit schwerverletzter Person

Straußfurt (ots)

Am 07.04.2019, gegen 07:00 Uhr befuhr ein 57 jähriger Mann mit seinem Pkw Audi A 4 die B 4 in Straußfurt in Richtung Greußen. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt er kurz vor einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert frontal mit einem Baum. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Erfurt geflogen werden musste. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell