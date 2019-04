Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb gestoppt und in Haft

Erfurt (ots)

Am Freitagnachmittag begab sich ein 21-Jähriger marokkanischer Staatsbürger durch die Erfurter Innenstadt auf Diebestour. Zunächst entwendete er Parfum in einem Kaufhaus am Anger bevor er ca. 1 Stunde später erneut im Nachbargeschäft zuschlug. Hier nahm er Turnschuhe ins Visier und versteckte diese unter einer über dem Arm getragenen Jacke. Doch die Ladendetektive erkannten den Dieb über die Videoüberwachung wieder und überführten die Person. Die anschließend hinzugerufenen Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Nord fanden bei der Person noch ein Reizstoffsprühgerät, welches während der beiden Diebeshandlungen durch die Person griffbereit geführt wurde. Aufgrund der wiederholten Auffälligkeit und der Schwere der Tat wurde er festgenommen, was durch einen Richter vom Amtsgericht Erfurt bestätigt wurde. Nach erfolgter Vorführung vor Gericht wurde der Dieb einer Thüringer Justizvollzugsanstalt zugeführt. (RH)

