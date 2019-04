Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis - Erfurt

Erfurt (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Nord einen Autofahrer fest, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der 21-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag in der Straße An der Lache angehalten. Ein Drogenvortest reagierte zudem positiv. Dem Opelfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste zur Blutentnahme in das Klinikum. Gegen den jungen Mann wurden Anzeigen erstattet. (CD)

