Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tollkühner Betrunkener - Erfurt

Erfurt (ots)

Im Erfurter Norden hat ein betrunkener junger Mann am Freitagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht. Der 21-jährige Rumäne hatte zunächst ein Nachtlokal besucht. Von dort fuhr er mit dem Auto weg und kam aber nach kurzer Zeit wieder zurück zum Lokal. Dabei muss der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren haben. Der VW Touran fuhr in einen Grundstückszaun und blieb auf der Seite liegen. Bei der Unfallaufnahme führten die Beamten bei dem jungen Fahrer einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis zeigte über 1,3 Promille an. Vermutlich war der Fahrer auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen hierzu laufen noch. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Am Auto entstand Totalschaden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell