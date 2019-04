Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb ertappt - Erfurt

Erfurt (ots)

In der Erfurter Altstadt erwischten Polizeibeamte heute in den zeitigen Morgenstunden einen 21-jährigen Mann, der mit einem Baustellenstrahler in einem Haus verschwinden wollte. Die Beleuchtung hatte er in unmittelbarer Nähe von der Warnbake einer Baustelle abgebaut. Was der junge Mann mit der ungewöhnlichen Beute vorhatte, ist fraglich. Die Polizisten stellten das Baustellenlicht im Wert von 100 Euro sicher und erstatteten gegen den jungen Mann Anzeige. (CD)

