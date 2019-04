Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Liebhaber erklimmt Balkon - Erfurt

Erfurt (ots)

Große Sehnsucht muss ein 35-jähriger Mann in der vergangenen Nacht nach seiner Lebensgefährten in Kölleda gehabt haben. Mitten in der Nacht wollte er sie besuchen. Da sie die Wohnungstür aber nicht öffnete, kletterte er kurzerhand an der Gebäudefassade bis in das 4. Obergeschoss auf den Balkon. Mit Gewalt versuchte er die Balkontür zu öffnen. Als die Polizei vor Ort kam, versteckte sich der Mann vergeblich auf dem Balkon. Die Feuerwehr kam mit einem Sprungtuch zum Einsatz. Schlussendlich wurde die Wohnungstür aufgebrochen und der Mann in Sicherheit gebracht. Am Ende waren alle Mühen des 35-Jährigen umsonst, denn seine Angebetete befand sich im Urlaub. (JN)

