Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Schlängellinien zum Krankenbesuch

Sangerhausen/Kölleda/Erfurt (ots)

Zeugen wurden am Donnerstagmittag bei Kölleda auf einen Toyota-Fahrer aufmerksam, weil dieser in Schlängellinien über die Autobahn fuhr. Ein Abschleppfahrzeug versuchte noch vergeblich den Wagen zu stoppen. Als der Toyota bei Erfurt die Autobahn auf die B 7 verließ, rammte er einen VW Polo und setzte seine Fahrt fort. Erst am Erfurter Herrenberg konnte der Mann gestoppt werden. Der 56-Jährige war stark alkoholisiert und pustete über 2,3 Promille. Wie sich herausstellte, war der Mann bereits über 100 km von der A 38 aus Richtung Sangerhausen über die A 71 gefahren, um einen Familienangehörigen im Krankenhaus zu besuchen. Insgesamt wurde ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro verursacht. In diesem Zusammenhang sucht die Erfurter Polizei Zeugen, die auf den roten Toyota Prius aus dem Zulassungsbereich Saalekreis aufmerksam geworden sind. Möglicherweise wurden weitere Verkehrsteilnehmer durch den Autofahrer gefährdet oder geschädigt. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 89715 entgegen. (JN)

