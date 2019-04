Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Zwei Männer bedienten sich am 05.11.2018 in einer Parfümerie in der Erfurter Innenstadt. Binnen zehn Minuten stahlen die Unbekannten hochwertige Kosmetik Artikel im Gesamtwert von 4000 EUR. Die beiden hatten es ausschließlich auf Produkte von Chanel und Dior abgesehen. Der Inspektionsdienst Süd sucht nun Zeugen, die die abgebildeten Männer kennen. Hinweise bitte an: 0361/ 7443 -0, unter Angabe folgender Nummer: 0366559/2019. (JS)

