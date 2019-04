Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vater betrunken zur Schule gekommen - Sömmerda

Erfurt (ots)

Ein Vater ist am Mittwoch im betrunkenen Zustand zur Schule seiner Tochter im Landkreis Sömmerda gefahren. Der 56-Jährige wurde am Mittag von der Schulleitung in die Schule gerufen, weil die 15-jährige Tochter im Besitz von Drogen gewesen sein soll. Auch die Polizeibeamten warteten bereits an der Schule. Sie bemerkten, dass der Mann offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand und führten daraufhin mit ihm einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis zeigte über 1,3 Promille an. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Die Polizisten erstatteten gegen den Mann Anzeige. Bei seiner Tochter wurden keine Drogen aufgefunden. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. (CD)

