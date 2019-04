Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bahnhofsgebäude abgebrannt - Sömmerda

Erfurt (ots)

Kurz nach Mitternacht brannte heute in Leubingen ein altes Bahnhofsgebäude. Die Rettungsleitstelle wurde gegen 00:30 Uhr über das Feuer informiert. Das leerstehende Gebäude stand vollkommen in Brand. Insgesamt kamen 27 Kameraden der Feuerwehr Sömmerda und der Freiwilligen Feuerwehren Leubingen, Wenigensömmern und Frohndorf zum Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr aus Kölleda rückte mit einer Drehleiter an. Der Schienenverkehr der Bahnstrecke wurde bis kurz nach 02:00 Uhr voll gesperrt. Die Maßnahmen der Feuerwehr dauerten über mehrere Stunden an. Der Schaden an dem alten Bahnhofsgebäude wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Wer hat Personen an dem Bahnhof gesehen oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, unter Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell