Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schornsteinkamera gestohlen

Erfurt (ots)

Unbekannte Einbrecher suchten im Zeitraum vom 31.03. bis 02.04.2019 den Keller eines Mehrfamilienhaus in der Straße An der Auenschanze auf. Sie gelangten in die Kellerräume und entwendeten eine Schornsteinkamera im Wert von 1.800 Euro. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl am Dienstag und zeigte ihn bei der Polizei an. (CD)

