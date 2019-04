Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogenkontrollen an Schulen

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda führten am Dienstag im Landkreis Sömmerda an zwei weiterführenden Schulen Drogen- und Jugendschutzkontrollen durch. An einer Schule wurden drei Betäubungsmittelverstöße mit Cannabis festgestellt und geahndet. Einer der Jugendlichen führte mehrere Marihuana-Blüten, verpackt in mehreren Verpackungseinheiten, bei sich. Daraufhin wurde bei dem 17-Jährigen eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt. Bei der Durchsuchung wurde weitere Einheiten Cannabis aufgefunden. Gegen den Jugendlichen wurde ein Verfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Bei den Kontrollen wurde auch Augenmerk auf den Konsum und Besitz von Tabakwaren gelegt. Die Beamten stellten insgesamt elf Verstöße nach dem Jugendschutzgesetz fest und stellten die Tabakwaren sicher. Die Raucher waren alle unter 18 Jahre alt. In allen Fällen wurden die Eltern benachrichtigt und das Jugendamt mit einbezogen. Die Ermittlungen zu den eingeleiteten Strafverfahren dauern noch an. (CD)

