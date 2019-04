Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Über zwei Promille bei Unfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine Autofahrerin stand heute in den frühen Morgenstunden so stark unter Alkoholeinfluss, dass sie auf der Landstraße zwischen Schloßvippach und Sprötau die Kontrolle über ihren Pkw verloren hat. Sie kam mit ihrem Mercedes Benz in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Die 43-jährige Autofahrerin hatte großes Glück, dass sie unverletzt blieb. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Der Alkoholtest zeigte ein stattliches Ergebnis von über 2,5 Promille an. Sie musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen. Der Sachschaden an der Mauer wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Straße musste zur Bergung des Fahrzeuges über eine Stunde gesperrt werden. Auch die Feuerwehr kam zum Einsatz. (CD)

