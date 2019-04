Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rüttelplatte und Werkzeuge gestohlen

Landkreis Sömmerda / Buttstädt (ots)

In Buttstädt suchten Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch ein Firmengelände auf und brachen in die Lagerhalle ein. Dabei beschädigten sie ein Tor und eine Tür. Die Täter entwendeten eine Rüttelplatte, Werkzeuge und Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von 10.000 Euro. Die Täter transportierten die Beute vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Wer hat im Bereich der Lohstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, unter Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

