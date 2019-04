Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndungstreffer

Erfurt (ots)

Mit einem in Fahndung stehenden Fahrrad fuhr ein 39-Jähriger am Montagnachmittag in eine Verkehrskontrolle. Die Polizisten hielten den Mann auf der Vollbrachtstraße an. Bei der Überprüfung der Rahmennummer stellte sich heraus, dass das Mountainbike im vergangenen Jahr gestohlen wurde. Das Fahrrad wurde deshalb sichergestellt und gegen den Mann eine Anzeige erstattet. (CD)

