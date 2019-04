Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Krankentransporter

Landkreis Sömmerda (ots)

In Weißensee hat sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall mit einem Krankentransporter ereignet. Eine 18-jährige Golffahrerin aus Magdeburg wollte von der Landgräfin-Jutta-Straße in die Marktstraße abbiegen und beachtete dabei nicht die Vorfahrt. Ihr Auto stieß mit einem Krankentransporter zusammen, der auf der Marktstraße gefahren kam. Ein 17-jähriger Insasse des Transporters wurde dabei leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro. (CD)

