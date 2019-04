Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Glas-Wasser-Trick an Wohnungstür

Erfurt (ots)

Mit dem sogenannten "Glas-Wasser-Trick" hat eine unbekannte junge Frau am Montag einen 87-jährigen Rentner überrumpelt und sich somit Zugang in dessen Wohnung verschafft. Sie klingelte am frühen Nachmittag an dessen Wohnungstür in der Berliner Straße und bat den Mann um ein Glas Wasser. Während der Mann das Getränk holte, hielt sich die unbekannte Frau im Flur der Wohnung auf und entwendete dessen Portemonnaie mit rund 50 Euro Bargeld, EC-Karte und Ausweis. Nachdem die Frau weg war, bemerkte der Rentner den Diebstahl seine Portemonnaies. Die junge Frau war ca. 20 Jahre alt. Die Polizei rät davon ab, Fremde in die Wohnung zu lassen. In den meisten Fällen werden die Geschädigten von den Betrügern unter einem Vorwand abgelenkt, beispielsweise um Zettel und Stift bzw. ein Glas Wasser zu holen. Sind die Betrüger einmal in der Wohnung und zudem unbeobachtet, kommt es oft zum Diebstahl. Im Zweifelsfall ist sofort die Polizei zu verständigen. (CD)

