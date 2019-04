Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Essen auf Herd angebrannt

Erfurt (ots)

Am Montagnachmittag drang aus dem Fenster einer Wohnung im zweiten Obergeschoss so starker Rauch, dass ein Anwohner die Rettungsleitstelle informierte. Mit dem Einsatz der Feuerwehr wurde der Einsatzort in der Thälmannstraße aufgesucht und die Tür zu der Wohnung geöffnet, aus welcher der starke Rauch kam. Die Ursache war schnell gefunden. Der 65-jährige Bewohner hatte das Essen auf seinem Herd versehentlich anbrennen lassen. Glücklicherweise blieb der 65-jährige Bewohner unverletzt. Allerdings stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Das Wohngebäude blieb von weiteren Schäden verschont. Nur der Herd wurde durch den Brand beschädigt. Während des Feuerwehreinsatzes musste die Thälmannstraße für ca. 40 Minuten einseitig gesperrt werden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell