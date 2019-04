Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sömmerda (ots)

Eine 38-jährige Frau parkte am Samstag, gegen 20:15 Uhr, ihren VW Golf auf dem REWE-Parkplatz in der Erfurter Straße in Sömmerda. Während die Frau den Parkplatz verlassen hatte, fuhr ein unbekannter Roller-Fahrer gegen die Front des Golfs und beschädigte diesen. Statt die Polizei zu verständigen, verließ der Rollerfahrer pflichtwidrig die Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 85258 entgegen. (JN)

