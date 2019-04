Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falsche Navigation führt zu fünf Verletzten

Erfurt (ots)

Eine Autofahrerin wurde am frühen Sonntagmorgen von ihrem Navigationsgerät in die Irre geführt. Die 18-Jährige kam vom Erfurter Hauptbahnhof gefahren und wurde an der Kreuzung zum Juri-Gagarin-Ring von ihrem Navi geradeaus zum Anger geführt, obwohl die Straße nicht für den Fahrzeugverkehr freigegeben war. Die junge Mitsubishi-Fahrerin fuhr laut ihrem Navi über die Kreuzung und stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Fiat zusammen. Die junge Autofahrerin, der 32-jährige Fiat-Fahrer und seine drei Insassen wurden leicht verletzt. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (CD)

