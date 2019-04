Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 250 Gramm Drogen im Rucksack

Erfurt (ots)

Bei einer Personenkontrolle ist der Polizei am Sonntagmorgen ein Mann ins Netz gegangen. Der 41-Jährige wurde von Polizeibeamten am Erfurter Hauptbahnhof zusammen mit einer Personengruppe kontrolliert. Die Polizei hatte aufgrund einer Veranstaltung verstärkt Personenkontrollen in der Stadt durchgeführt. Als die Beamten den Rucksack des 41-Jährigen durchsuchten, fanden sie in diesem knapp ein Viertel Kilogramm Marihuana auf. Die Drogen wurden beschlagnahmt und gegen den Mann Anzeige erstattet. Die Ermittlungen dauern noch an. (CD)

